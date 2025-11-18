صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈوائزری ٹریننگ حب کیساتھ انسدادِ منشیات پر کام کرینگے :ایس پی سٹی

  • لاہور
ایڈوائزری ٹریننگ حب کیساتھ انسدادِ منشیات پر کام کرینگے :ایس پی سٹی

لاہور(خبر نگار)ایس پی سٹی لاہور بلال احمد کا ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب کا دورہ ،کنسلٹنٹ انسدادِ منشیات مہم ذوالفقار حسین، وائس چیئرمین سید محسن سے ملاقات پرسٹی ڈویژن میں انسدادِ منشیات اقدامات، تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم۔۔۔

، سڑکوں پر پڑے بے گھر عادی افراد کے امور پر تبادلہ خیال کیا ۔سیکرٹری جنرل عدیل راشد، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی خاور باری، سعدیہ مجید، ضیا اللہ مرزا، نثار حسین بھی موجودتھے ۔ایس پی بلال احمد کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو نشہ کی لت سے بچانا اولین ترجیح ہے ۔ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب کیساتھ ملکر منشیات کیخلاف آگاہی مہم اور کونسلنگ پروگرام پر کام کرینگے ۔ذوالفقار حسین کا کہنا تھا کہ کیمیکل ڈرگز، آئس، ویپنگ کا نشہ نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس