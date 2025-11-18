صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوموڈا اینڈ جیکو نشاط گروپ نے J7 SHS PHEV کی تیاری کا آغاز کر دیا

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر)اوموڈا اینڈ جیکو بائی نشاط گروپ نے جیکو J7 SHS PHEV کی مقامی سطح پر تیاری کا آغاز کر دیا ۔۔۔۔

 کمپنی نے فیصل آباد میں قائم اوموڈا جیکو نشاط فیکٹری میں پہلی گاڑی کی کامیاب پروڈکشن مکمل کرلی ، جسے مقامی مینوفیکچرنگ کے سفر کا اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے ۔کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ گاڑیوں کی پیداوار دسمبر میں منصوبے کے مطابق جاری رہے گی، کمپنی صارفین سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہوئے CKD گاڑیوں کی بروقت فراہمی یقینی بنائیگی۔نشاط گروپ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ  پاکستان میں جدید آٹو مینوفیکچرنگ کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔

 

