مشیرِ وزیرِاعلیٰ راشد اقبال کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، خدمات کو سراہا
لاہور(سٹاف رپورٹر)مشیرِ وزیرِاعلیٰ پنجاب برائے زکوٰۃ و عشر راشد اقبال نصراﷲنے سندس فاؤنڈیشن لاہور کا دورہ کیا ۔ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور دیگر موروثی خون کی بیماریوں میں مبتلا بچوں سے ملاقات پر انکی حوصلہ افزائی کی اورتحائف پیش کیے ۔ انہوں نے فاؤنڈیشن کے نظام کا جائزہ لیا ۔۔۔۔
اس موقع پرمیڈیکل ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن ڈاکٹر سعد گیلانی نے جدید علاج معالجے ، مشینری، جینیاتی سکریننگ اور جاری ریسرچ پروگرامز پر بریفنگ دی اور بتایا سندس فاؤنڈیشن ہر ماہ ہزاروں مریضوں کو مفت خون اور عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کرتی ہے ۔راشد اقبال نے میٖڈیا سے گفتگو میں سندس فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔اور کہا کہ وہ حقیقی معنوں میں انسانیت کی خدمت کررہی ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز جلد سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کرینگی ۔