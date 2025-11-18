صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشیرِ وزیرِاعلیٰ راشد اقبال کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، خدمات کو سراہا

  • لاہور
مشیرِ وزیرِاعلیٰ راشد اقبال کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، خدمات کو سراہا

لاہور(سٹاف رپورٹر)مشیرِ وزیرِاعلیٰ پنجاب برائے زکوٰۃ و عشر راشد اقبال نصراﷲنے سندس فاؤنڈیشن لاہور کا دورہ کیا ۔ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور دیگر موروثی خون کی بیماریوں میں مبتلا بچوں سے ملاقات پر انکی حوصلہ افزائی کی اورتحائف پیش کیے ۔ انہوں نے فاؤنڈیشن کے نظام کا جائزہ لیا ۔۔۔۔

 اس موقع پرمیڈیکل ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن ڈاکٹر سعد گیلانی نے جدید علاج معالجے ، مشینری، جینیاتی سکریننگ اور جاری ریسرچ پروگرامز پر بریفنگ دی اور بتایا سندس فاؤنڈیشن ہر ماہ ہزاروں مریضوں کو مفت خون اور عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کرتی ہے ۔راشد اقبال نے میٖڈیا سے گفتگو میں سندس فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔اور کہا کہ وہ حقیقی معنوں میں انسانیت کی خدمت کررہی ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز جلد سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کرینگی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے کیلئے میکنزم بنانیکی ہدایت

دیرینہ نادہندگان کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کا سپیشل ایجوکیشن وٹیکنیکل سنٹرز کا دورہ

منشیات سمگل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا

موٹر سائیکل سوار تیز رفتاربس کی ٹکرسے جاں بحق

ملزم گرفتار ، اسلحہ برآمد کر لیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس