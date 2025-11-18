انجمن خدام الصوفیہ کاسالانہ روحانی اجتماع،اولیاکی تعلیمات اپنانے پرزور
لاہور(سٹاف رپورٹر)انجمن خدام الصوفیہ لاہور کی جانب سے 73واں سالانہ روحانی اجتماع جامع مسجد انوارِ طالب دارالعلوم شاہ جماعت خورشید ٹائون میں ہوا۔ ۔۔۔
صاحبزادہ ڈاکٹرضیااللہ روح الامین سجادہ نشین آستانہ عالیہ کنجاہ شریف گجرات نے صدارتی خطا ب میں کہاکہ دنیاو آخرت میں کامیابی کاواحد راستہ اولیاکرام کی بارگاہ سے ہوکرگزرتاہے ، انسان کواولیاکی تعلیمات پر عمل کرناچاہئے ۔علامہ مفتی رضامحمد شاہ اورحافظ عارف جماعتی ،مولاناذاکرالحسن جماعتی،مولاناعباس نقشبندی ،مولاناحافظ احمد یار نے خاموشی اورتوبہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی ۔ودیگرعلمانے کہاامت کو بزرگان دین کے راستے پرچلنا چاہئے ۔نے سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیا ۔ اس موقع پر پیر عبدالرحمن خان جماعتی ودیگرموجود تھے ۔