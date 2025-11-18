ریجنل ٹیکس آفس میں 5 افسروں کے تقررو تبادلے
لاہور(سٹاف رپورٹر)ریجنل ٹیکس آفس لاہور میں5افسروں کے تقررو تبادلے کردیئے گئے ۔ان لینڈ ریونیو آفیسر ڈاکٹر عمران جاوید غوری کا تبادلہ ودہولڈنگ زون سے زون پانچ ،آئی آر او بلال زاہد کی تعیناتی ڈبلیو ایچ ٹی زون سے۔۔۔
زون فور ،آصف محمود کو سی سی آئی آر آفس سے ڈبلیو ایچ ٹی زون ،محمود احمد کا تبادلہ بھی آئی آئی آر سے سی سی آئی آر آفس لاہور اورآئی آئی آر ایم توصیف جاوید کی تعیناتی زون پانچ میں کر دی گئی ۔تبادلے فوری نافذ العمل قرار،آر ٹی او نے آفس آرڈر جاری کردیا۔