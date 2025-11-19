صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپ گریڈڈشالیمار ایکسپریس کا افتتاح

  • لاہور
اپ گریڈڈشالیمار ایکسپریس کا افتتاح

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ) ریلوے انتظامیہ نے اپ گریڈڈشالیمار ایکسپریس کا افتتاح کر دیا گیا۔ڈی ایس ریلوے انعام اللہ نے سی سی ایم طارق انور سپرا کے ہمراہ اپ گریڈڈ شالیمار کا افتتاح کیا۔۔۔

ڈی ایس ریلوے اللہ نے افتتاح کے بعد شالیمار ایکسپریس کے پریمیئم لاؤنج سمیت مختلف کوچوں کا بھی معائنہ کیا۔اس موقع پر ٹرین کو خوبصورت اور دلکش انداز میں سجایا گیا۔ٹرین لاہور سے کراچی کیلئے اپنے مقررہ وقت صبح 7 بجکر 10 منٹ پر روانہ ہوئی۔ ڈپٹی ڈی ایس فاطمہ بلال سمیت دیگر ڈویژنل افسران بھی موقع پر موجود تھے ۔ٹرین اے سی پارلر، اے سی بزنس، اے سی سٹینڈرڈ اور اکانومی کلاس کوچز پر مشتمل ہے ۔ مسافروں کو کھانے پینے کی معیاری اشیا کی دستیابی کے حوالے سے ٹرین میں پریمیئم سروس ڈائننگ کار بھی فراہم کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سموگ کیخلاف ہنگامی اقدامات کا حکم

پنجاب کالج میں ہاتھ سے لکھے سب سے بڑے قرآن کی نمائش

کرم پورمیں تجاوزا ت کیخلاف آپریشن ،مین بازار،سڑکیں کلیئر

بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ،شوہر جاں بحق، بیوی زخمی

خاتون منشیات فروش ایک کلو ہیروئن سمیت گرفتار

چورکی فائرنگ سے دو نوجوان زخمی ،پکڑ کر پولیس کے حوالے

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا