صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل سی ڈبلیو یو کے اساتذہ 3ماہ سے تنخواہوں سے محروم

  • لاہور
ایل سی ڈبلیو یو کے اساتذہ 3ماہ سے تنخواہوں سے محروم

لاہور(خبر نگار)لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے اساتذہ تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی نے اساتذہ بھرتی کیے مگر تنخواہیں نہ دیں۔ماہ ستمبر میں اساتذہ کو بھرتی کیا گیا ہے۔۔۔

مختلف فیکلٹیز میں سوا سو اساتذہ بھرتی کیے گئے تھے ۔ستمبر اکتوبر کی تنخواہیں نہ ملنے سے اساتذہ پریشان ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ تنخواہیں مانگنے پر کٹوتیوں کی دھمکی دی جاتی ہے ۔بھرتی کے وقت ماہانہ تنخواہ دینے کا کہا گیا تھا۔فوری طو پر تنخواہیں جاری کی جائیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلے گٹر کور کرنے، ون ڈش پر سختی سے عملدرآمد کا حکم

پی پی 73 اور پی پی 87 میں ضمنی الیکشن کی سکیورٹی بارے اجلاس

شہزاد آصف سے علامہ اقبال لاء کالج کے طلباء وطالبات کی ملاقات

خوشاب ، جھاوریاں،میانوالی روڈ پر ناقص کام،وزیر تعمیرات برہم

بلاو ل بھٹو زرداری سے گورنر پنجاب،تسنیم قریشی کی ملاقات

ایچ ون ٹیچ ون پروگرام ،یونیورسٹی آف سرگودھا کے طالب علموں میں سرٹیفکیٹ تقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا