موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار

  • لاہور
موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)ماڈل ٹاؤن پولیس نے موٹرسائیکل سنیچر گینگ گرفتار کر کے اسلحہ و موٹر سائیکل برآمد کر لیا ۔ترجمان کے مطابق ماڈل ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹرسائیکل چوری اور چھیننے میں ملوث سنیچر گروہ کو بہار کالونی کے علاقے سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔۔۔۔

 پولیس کے مطابق ملزمان نے چند روز قبل ماڈل ٹاؤن سرکلر روڈ پر ایک شہری سے واردات کی تھی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو واردات کے لیے جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ گرفتار ملزمان سے دو پستول اور چوری شدہ موٹرسائیکل برآمد کر لی گئی ہے ، جبکہ گروہ کے تیسرے ساتھی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

 

