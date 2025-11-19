صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی : کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام کانووکیشن

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)وائس چانسلرپنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی گرایجوئیٹس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ نوکریاں بھی اپنی شرائط پر حاصل کرسکیں۔۔۔۔

 وہ پنجاب یونیورسٹی فیکلٹی آف کمپیوٹنگ اینڈانفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام کانووکیشن سے خطاب کررہے تھے ۔اس موقع پرسابق ریکٹر ورچوئل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نویداے ملک، پرووائس چانسلرخالد محمود،ڈین فیکلٹی آف کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد سرور، رجسٹرار ڈاکٹر احمد اسلام، شعبہ جات کے سربراہان، فیکلٹی ممبران، طلباوطالبات اوران کے والدین نے بڑی تعدادمیں شرکت کی۔ بعد ازاں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی نے طلبہ کو گولڈ میڈلز اور ڈگریاں عطا کیں۔

 

