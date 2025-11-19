صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی ٹی بی اور پی ایم یو کے درمیان ایم او یو پر دستخط

  • لاہور
پی آئی ٹی بی اور پی ایم یو کے درمیان ایم او یو پر دستخط

شرکاکو ای بز اور ای کنسٹرکشن سروسز پورٹلز کے استعمال بارے تربیت فراہم

لاہور(خبر نگار)پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے لوکل گورنمنٹ و کمیونٹی ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے تعاون سے پلاننگ سپورٹ سسٹم، ای بز پورٹل اور ای کنسٹرکشن سروسز پورٹل پر دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا جس میں پنجاب بھر کے لوکل گورنمنٹ کے پلاننگ افسران، ڈویلپمنٹ اتھارٹیز اور پھاٹا کے نمائندگان نے شرکت کی اور ڈیجیٹل سسٹمز کے استعمال سے متعلق عملی تربیت حاصل کی۔ یہ سرگرمی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ و کمیونٹی ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ہدایات کے تحت منعقد کی گئی۔ تقریب کے دوران پی آئی ٹی بی اور پی ایم یو کے درمیان جیو اے آئی وائیولیشن ڈی ٹیکشن سسٹم کی ڈویلپمنٹ اور اس کے پلاننگ سپورٹ سسٹم کے ساتھ انضمام کیلئے باقاعدہ معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے ۔ اس موقع پر پی آئی ٹی بی ڈائریکٹر جنرل ای گورننس ساجد لطیف، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل خرم مشتاق اور ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اینڈ پروکیورمنٹ عطاالرحمان نے ورکشاپ کے شرکاکو رہنمائی فراہم کرتے ہوئے عوامی خدمات کی بہتری کیلئے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی اہمیت پر زور دیا۔ شرکاء کو ای بز اور ای کنسٹرکشن سروسز پورٹلز کے مؤثر استعمال کے حوالے سے عملی تربیت بھی فراہم کی گئی تاکہ وہ مقامی سطح پر خدمات کی فراہمی میں بہتری لا سکیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلے گٹر کور کرنے، ون ڈش پر سختی سے عملدرآمد کا حکم

پی پی 73 اور پی پی 87 میں ضمنی الیکشن کی سکیورٹی بارے اجلاس

شہزاد آصف سے علامہ اقبال لاء کالج کے طلباء وطالبات کی ملاقات

خوشاب ، جھاوریاں،میانوالی روڈ پر ناقص کام،وزیر تعمیرات برہم

بلاو ل بھٹو زرداری سے گورنر پنجاب،تسنیم قریشی کی ملاقات

ایچ ون ٹیچ ون پروگرام ،یونیورسٹی آف سرگودھا کے طالب علموں میں سرٹیفکیٹ تقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا