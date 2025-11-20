صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک برادری آئی پی پی میں شامل

  • لاہور
ملک برادری آئی پی پی میں شامل

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)استحکام پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری وسابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود سے این اے 117 ،پی پی 145 کی یوسی 9کے وفدکی ملک ساجدکی قیادت میں ملاقات۔۔۔

 ملک برادری کا آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان ،وفاقی وزیرعبدالعلیم خان ودیگر قیادت پر اعتمادکااظہاراور بلدیاتی و قومی انتخابات میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔ ملاقات کرنیوالوں میں یوسی صدر رانا ندیم، عامر بٹ، جنرل سیکرٹری مجاہد گجر، سینر نائب صدر رانا شرف، لالہ نواز، رانا احمد ، تاجدین، ملک مشتاق، الیاس، ریاض، شفیق، آصف، کبیر، ستار، نثار ،عبدالرزاق، جبار،طالب، تنویرا قبال،بلال، طلحہ ودیگر شامل تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن