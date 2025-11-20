ملک برادری آئی پی پی میں شامل
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)استحکام پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری وسابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود سے این اے 117 ،پی پی 145 کی یوسی 9کے وفدکی ملک ساجدکی قیادت میں ملاقات۔۔۔
ملک برادری کا آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان ،وفاقی وزیرعبدالعلیم خان ودیگر قیادت پر اعتمادکااظہاراور بلدیاتی و قومی انتخابات میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔ ملاقات کرنیوالوں میں یوسی صدر رانا ندیم، عامر بٹ، جنرل سیکرٹری مجاہد گجر، سینر نائب صدر رانا شرف، لالہ نواز، رانا احمد ، تاجدین، ملک مشتاق، الیاس، ریاض، شفیق، آصف، کبیر، ستار، نثار ،عبدالرزاق، جبار،طالب، تنویرا قبال،بلال، طلحہ ودیگر شامل تھے۔