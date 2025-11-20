صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حنفین ایسوسی ایشن کی استقبالیہ تقریب

  • لاہور
حنفین ایسوسی ایشن کی استقبالیہ تقریب

لاہور(سٹاف رپورٹر)حنفین ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام جامعہ حنفیہ غوثیہ بھاٹی چوک لاہور میں گزشتہ روز نومنتخب چیف آرگنائزر جماعتِ اہلِ سنت پاکستان صوبہ پنجاب صاحبزادہ پیر معاذالمصطفی القادری کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔

ناظم اعلیٰ صاحبزادہ مفتی طاہر شہزاد سیالوی ،خطیبِ داتا دربار علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی، تحریکِ دعوتِ حق کے امیر پیر محمد اصغر نورانی سمیت متعدد علما و مشائخ ،علامہ مفتی عمران حنفی، علامہ علی نقشبندی، پیر حفیظ اظہر، سردار طاہر ڈوگر، مولانا غلام مرتضیٰ اعظمی، علامہ مفتی انعام اللہ اشرفی، مفتی فیصل عباس جماعتی، علامہ حبیب احمد سعیدی دیگر احباب شامل تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن