حنفین ایسوسی ایشن کی استقبالیہ تقریب
لاہور(سٹاف رپورٹر)حنفین ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام جامعہ حنفیہ غوثیہ بھاٹی چوک لاہور میں گزشتہ روز نومنتخب چیف آرگنائزر جماعتِ اہلِ سنت پاکستان صوبہ پنجاب صاحبزادہ پیر معاذالمصطفی القادری کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔
ناظم اعلیٰ صاحبزادہ مفتی طاہر شہزاد سیالوی ،خطیبِ داتا دربار علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی، تحریکِ دعوتِ حق کے امیر پیر محمد اصغر نورانی سمیت متعدد علما و مشائخ ،علامہ مفتی عمران حنفی، علامہ علی نقشبندی، پیر حفیظ اظہر، سردار طاہر ڈوگر، مولانا غلام مرتضیٰ اعظمی، علامہ مفتی انعام اللہ اشرفی، مفتی فیصل عباس جماعتی، علامہ حبیب احمد سعیدی دیگر احباب شامل تھے۔