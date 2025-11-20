صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  لاہور
سکولوں میں سکیورٹی ایس او پیز کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت

لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سکولوں میں سکیورٹی ایس او پیز کی سخت مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔

محکمہ سکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایت کردی ،سکولوں میں دیواریں آٹھ فٹ ہونی چاہیے ،دو فٹ ریزر وائر ہونی چاہیے۔سکولوں میں سی سی ٹی وی کیمرے ہونے چاہئیں۔سکیورٹی گارڈ ہونے چاہئیں۔ ہر سکول میں کنٹرول روم ہونا چاہیے ،ڈسٹرکٹ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو سکولوں کا وزٹ کرنے کی ہدایت کردی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے سربراہ کو روزنہ کی بنیاد پر رپورٹ بھجوانے کی ہدایت بھی کی ہے۔

