ورکرز کے بچوں کو نجی سکولوں میں داخل کرانے کی منظور ی
لاہور(خبر نگار) ورکرز ویلفیئر فنڈ پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ جن اضلاع میں سکول نہیں وہاں ورکرز کے بچے نجی سکولوں میں پڑھیں گے۔
ورکرز ویلفیئر فنڈ کے بورڈ آف گورنرز نے منظوری دے دی ہے ،پنجاب کے 20 سے زائد اضلاع میں ڈبلیو ڈبلیو ایف کے سکول نہیں ہیں،ڈبلیو ڈبلیو ایف مذکورہ اضلاع کے نجی سکولز معاہدہ کریں گے ،معاہدے کے مطابق ورکرز کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں گے اور فیس ڈبلیو ڈبلیو ایف دے گا،پائلٹ پراجیکٹ کے تحت ایک ضلع سے معاہدے کا آغاز کیا جائے گا۔ اس وقت ڈبلیو ڈبلیو کے پنجاب بھر میں صرف 77سکولز ہیں۔