صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو ملزم ریلوے مٹیریل چوری کرتے پکڑے گئے

  • لاہور
دو ملزم ریلوے مٹیریل چوری کرتے پکڑے گئے

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ریلویز پولیس ورکشاپس ڈویژن نے کارروائی کے دوران دو ریلوے مٹیریل چور رنگے ہاتھوں گرفتار کرلئے۔

ملزمان کو عقب سائیڈ جنرل سٹور سے پکڑاگیا ۔ ملزمان علی حمزہ اور محمد یوسف بھاری مقدار میں ریلویز مٹیریل بائیک پر رکھ کر لے جا رہے تھے۔ ریلویز پولیس نے شک کی بنیاد پر تلاشی لی تو چوری شدہ ریلوے مٹیریل برآمد ہوا۔ ملزمان پلاسٹک بیگ میں لوہے کی پٹیاں اور دو عدد آہنی ٹکڑے رکھ کر ویٹ مین روڈ کی طرف آرہے تھے ، ملزمان سے ہزاروں روپے مالیت کا 46 کلو وزنی چوری شدہ ریلوے مٹیریل برآمد ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن