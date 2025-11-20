دو ملزم ریلوے مٹیریل چوری کرتے پکڑے گئے
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ریلویز پولیس ورکشاپس ڈویژن نے کارروائی کے دوران دو ریلوے مٹیریل چور رنگے ہاتھوں گرفتار کرلئے۔
ملزمان کو عقب سائیڈ جنرل سٹور سے پکڑاگیا ۔ ملزمان علی حمزہ اور محمد یوسف بھاری مقدار میں ریلویز مٹیریل بائیک پر رکھ کر لے جا رہے تھے۔ ریلویز پولیس نے شک کی بنیاد پر تلاشی لی تو چوری شدہ ریلوے مٹیریل برآمد ہوا۔ ملزمان پلاسٹک بیگ میں لوہے کی پٹیاں اور دو عدد آہنی ٹکڑے رکھ کر ویٹ مین روڈ کی طرف آرہے تھے ، ملزمان سے ہزاروں روپے مالیت کا 46 کلو وزنی چوری شدہ ریلوے مٹیریل برآمد ہوا۔