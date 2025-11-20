صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایجوکیشن یونیورسٹی:چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)زوالوجی کے میدان میں جدید سائنسی تحقیق اور ترقی کے فروغ کے مقصد کے تحت یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے ڈویژن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام شعبہ زوالوجی نے دو روزہ چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا۔

کانفرنس میں امریکہ، ملائشیا، متحدہ عرب امارات، مصر، پرتگال، ترکیہ، الجیریا، قازقستان، چلی، پولینڈ، سویڈن، برطانیہ اور آسٹریا سمیت 17 ممالک کے بین الاقوامی ماہرین جبکہ پاکستان بھر سے 21 سکالرز شریک ہیں۔ دو روزہ کانفرنس کے دوران مجموعی طور پر 88 تحقیقاتی مقالہ جات پیش کیے جائیں گے۔

