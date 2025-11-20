وائلڈ لائف کارروائی :ریسس بندر غیر قانونی قبضے سے بازیاب
بندر سفاری زو منتقل ،ملزم موقع پرگرفتار ،کارروائی شروع ،مہم تیز
لاہور (لیڈی رپورٹر)محکمہ وائلڈ لائف لاہور نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے رِیسس بندر تحویل میں لے لیا۔کارروائی ضلعی وائلڈ لائف سٹاف کی جانب سے کی گئی جس میں غیر قانونی قبضے میں رکھے گئے بندر کو کامیابی کے ساتھ بازیاب کرا لیا گیا۔محکمہ کے مطابق ضبط کیے گئے بندر کو سفاری زو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی مناسب نگہداشت اور بحالی کا عمل جاری ہے ،کارروائی کے دوران ملزم کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق گزشتہ تین روز میں 3 بندر بازیاب کیے گئے ہیں جن میں دو لاہور اور ایک شیخوپورہ سے برآمد ہوا۔محکمہ کا کہنا ہے کہ جنگلی حیات کے غیر قانونی کاروبار اور قبضے کے خلاف مہم تیز کر دی گئی ہے ۔