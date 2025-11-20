صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ایس سی :پولیس ودیگر محکموں کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان

  • لاہور
پی پی ایس سی :پولیس ودیگر محکموں کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان

لاہور(خبر نگار)پولیس میں ایس آئی کی میرٹ کی اسامیوں کے تحریری نتائج جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل۔ڈی۔اے اور ضلع دار کی اسامیوں کے حتمی نتائج پبلک سروس کمیشن نے جاری کر دیے ہیں۔

پی پی ایس سی نے سب انسپکٹر راولپنڈی، گوجرانوالہ ،ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ سب انسپکٹر بہاولپور کی 23 اسامیوں کے لیے 100 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح سب انسپکٹر ڈی جی خان کی 29 اسامیوں کے لیے 122 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔

