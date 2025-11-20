18غیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کے دفاتر ، دیگر سٹرکچر مسمار
کمرشل فیس نادہندگان کیخلاف ریکوری آپریشن میں 62 املاک سربمہر
لاہور(سٹاف رپورٹر سے )ڈائریکٹر میٹرو پولیٹن زون ٹو اور زون تھری نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 18غیر قانونی ہاوسنگ سکیموں کے دفاتر ، باؤنڈری والز، گیٹ، سڑکیں و دیگر سٹرکچر مسمار کر دیئے ۔غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں سمارٹ انکلیو ، ندیم عارف لینڈ سب ڈویژن ،بشیر ہومز، پرائم انکلیو فیزون اور فیز ٹو، اور پیس ہومز،عبداللہ گارڈن ، ملٹری اکاؤنٹس سکیم ، عرابین فارمز، الوہاب گارڈن فیز تھری،صفا انکلیو ، نیو کینال سٹی، سکوائر ایونیو، الپائن فارمز، اعتماد سٹی، حیدر ہومز فیز ون، فیزٹو اور حیدر ہومز فیز تھری کے خلاف کارروائی کی گئی۔
دریں اثنا ایل ڈی اے ٹیموں نے خیابان جناح پی آئی اے روڈ، جوہر ٹاؤن، مصطفی ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن میں آپریشن کرکے 62 املاک سربمہرکردیں۔ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران خیابان جناح،پی آئی اے روڈ، جوہر ٹاؤن میں 37املاک اورمصطفی ٹاؤن میں 15املاک سیل کر دیں۔غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پرفیصل ٹاؤن میں 10املاک املاک سربمہر کی گئیں۔ سیل کی گئی املاک میں نجی سکول، کلینک، جم، کلاتھ شاپ،پراپرٹی آفس، گراسری سٹور،آٹو ورکشاپ، سیلون، فوڈ پوائنٹ، دکانیں، دفاتر ودیگر شامل ہیں۔