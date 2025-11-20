صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ اے کے انتظامی ڈھانچے میں بے ضابطگیوں کا انکشاف

  • لاہور
پی ایچ اے کے انتظامی ڈھانچے میں بے ضابطگیوں کا انکشاف

لاہور (سٹاف رپورٹر سے) پنجاب پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے انتظامی ڈھانچے میں بڑی بے ضابطگی اور سنگین غفلت سامنے آ گئی ہے۔

پنجاب حکومت نے تمام پی ایچ ایز میں ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ ختم کر کے انہیں منیجنگ ڈائریکٹرز بنا تو دیا، مگر حیران کن طور پر ان کے ماتحت کام کرنے والے ایڈیشنل ڈی جیز کا عہدہ تاحال تبدیل نہیں کیا جا سکا۔تمام ڈائریکٹر جنرلز کو ایم ڈیز کا نیا عہدہ مل چکا ہے ، جبکہ پنجاب میں بطور واحد صوبائی ڈی جی ، ناہید گل بلوچ کا نوٹیفکیشن پہلے ہی جاری ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایڈیشنل ڈی جیز کی گریڈنگ اور عہدوں کے نئے ٹائٹل پر تاحال کوئی پیش رفت نہ کی جا سکی۔ محکمے کی یہ بڑی غفلت اب تنظیمی ڈھانچے میں عملی مسائل پیدا کرنے لگی ہے ۔ذرائع کے مطابق ایم ڈیز کے ماتحت جو ایڈیشنل ڈی جیز کام کر رہے ہیں، انہیں نئے سٹرکچر کے مطابق ڈی ایم ڈی نوٹیفائی ہونا چاہیے تھا، مگر تاحال کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ نتیجتاً یہ افسران پرانے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، جن کی قانونی حیثیت بھی غیر واضح ہوتی جا رہی ہے ۔اس ابہام کے باعث محکمے کے اندر فائل ورک، نوٹنگ، آفس آرڈر اور بین الادارتی خط و کتابت شدید متاثر ہو رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرسٹ پلازہ:سیفٹی آڈٹ،سی سی ٹی وی کیمرے فعال کرنیکا حکم

ڈپٹی کمشنروں کو سگریٹ کی غیر قانونی مینو فیکچرنگ،فروخت کے خلاف سخت ایکشن کا ٹاسک

سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے ،محمد اشرف

آر پی او سرگودھا کی کندیاں کے علاقوں میں کھلی کچہریاں

جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ،پاوڈر،گھی ضبط

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، لاکھوں روپے لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن