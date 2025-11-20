پی ایچ اے کے انتظامی ڈھانچے میں بے ضابطگیوں کا انکشاف
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) پنجاب پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے انتظامی ڈھانچے میں بڑی بے ضابطگی اور سنگین غفلت سامنے آ گئی ہے۔
پنجاب حکومت نے تمام پی ایچ ایز میں ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ ختم کر کے انہیں منیجنگ ڈائریکٹرز بنا تو دیا، مگر حیران کن طور پر ان کے ماتحت کام کرنے والے ایڈیشنل ڈی جیز کا عہدہ تاحال تبدیل نہیں کیا جا سکا۔تمام ڈائریکٹر جنرلز کو ایم ڈیز کا نیا عہدہ مل چکا ہے ، جبکہ پنجاب میں بطور واحد صوبائی ڈی جی ، ناہید گل بلوچ کا نوٹیفکیشن پہلے ہی جاری ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایڈیشنل ڈی جیز کی گریڈنگ اور عہدوں کے نئے ٹائٹل پر تاحال کوئی پیش رفت نہ کی جا سکی۔ محکمے کی یہ بڑی غفلت اب تنظیمی ڈھانچے میں عملی مسائل پیدا کرنے لگی ہے ۔ذرائع کے مطابق ایم ڈیز کے ماتحت جو ایڈیشنل ڈی جیز کام کر رہے ہیں، انہیں نئے سٹرکچر کے مطابق ڈی ایم ڈی نوٹیفائی ہونا چاہیے تھا، مگر تاحال کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ نتیجتاً یہ افسران پرانے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، جن کی قانونی حیثیت بھی غیر واضح ہوتی جا رہی ہے ۔اس ابہام کے باعث محکمے کے اندر فائل ورک، نوٹنگ، آفس آرڈر اور بین الادارتی خط و کتابت شدید متاثر ہو رہی ہے۔