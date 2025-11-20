جنرل ہسپتال : بچوں میں دمہ سے متعلق آگاہی سیمینار
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)بچوں میں دمہ سے متعلق آگاہی کے لیے لاہور جنرل ہسپتال میں سیمینار کا انعقاد۔ پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا ہے کہ۔۔۔
بچے قوم کا مستقبل ہیں اور ان کی صحت کا تحفظ والدین کی اولین ترجیح ہونا چاہیے ۔پرنسپل نے کہا کہ ڈاکٹروں اور اساتذہ کو والدین کی رہنمائی کے لیے آگے آنا ہوگا ۔سیمینار سے پروفیسر طارق بھٹی، پروفیسر محمد علی، پروفیسر اقبال بانو، ڈاکٹر عائشہ افتخار، ڈاکٹر حوریہ رحمان اور ڈاکٹر غزالہ روبی نے خطاب کیا۔ نوجوان ڈاکٹروں، نرسز، میڈیکل طلبہ اور دیگر طبی ماہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔