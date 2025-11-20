صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال : بچوں میں دمہ سے متعلق آگاہی سیمینار

  • لاہور
جنرل ہسپتال : بچوں میں دمہ سے متعلق آگاہی سیمینار

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)بچوں میں دمہ سے متعلق آگاہی کے لیے لاہور جنرل ہسپتال میں سیمینار کا انعقاد۔ پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا ہے کہ۔۔۔

 بچے قوم کا مستقبل ہیں اور ان کی صحت کا تحفظ والدین کی اولین ترجیح ہونا چاہیے ۔پرنسپل نے کہا کہ ڈاکٹروں اور اساتذہ کو والدین کی رہنمائی کے لیے آگے آنا ہوگا ۔سیمینار سے پروفیسر طارق بھٹی، پروفیسر محمد علی، پروفیسر اقبال بانو، ڈاکٹر عائشہ افتخار، ڈاکٹر حوریہ رحمان اور ڈاکٹر غزالہ روبی نے خطاب کیا۔ نوجوان ڈاکٹروں، نرسز، میڈیکل طلبہ اور دیگر طبی ماہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن