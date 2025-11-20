حسینہ واجد کیخلاف فیصلہ انصاف کی فتح :مرکزی جمعیت اہلحدیث
لاہور(سیاسی نمائندہ)مرکزی جمعیت اہلحدیث سینٹرل پنجاب کے امیر حافظ محمد یونس آزاد نے سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف سنائے گئے۔۔۔
عدالتی فیصلے اور بھارت سے ان کی حوالگی کے مطالبے کو حق اور انصاف کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ پوری دنیا کے لیے کھلی نصیحت اور واضح تنبیہ ہے کہ ظلم اور سیاسی جبر کبھی دیرپا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ پندرہ برسوں میں حسینہ واجد نے ریاستی اداروں کو اپنی سیاسی خواہشات کے تابع بنا کر جھوٹے الزامات، انتقامی کارروائیوں اور شخصی آمریت کو فروغ دیا۔