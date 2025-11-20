آصف بشیر صدر سوسائٹی آف نیورو سرجنز ، اسد شاہ چیئرمین ینگ نیوروسرجنز فورم منتخب
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پاکستان سوسائٹی آف نیورو سرجنز کے انتخابات ،پروفیسر آصف بشیر صدر پی این ایس اور ڈاکٹر اسد شاہ چیئرمین ینگ نیوروسرجنز فورم منتخب۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان سوسائٹی آف نیوروسرجنز کے سالانہ انتخابات میں ملک بھر کے نیوروسرجنز نے بھرپور شرکت کی۔ پہلی بار دونوں تنظیموں کے اہم عہدے صدر پی این ایس اور چیئرمین ینگ نیوروسرجنز فورم ایک ساتھ منتخب کیے گئے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں منتخب عہدیداران پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز لاہور میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور ان کا انتخاب ادارے کے لیے اعزاز ہے۔