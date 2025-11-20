تعمیراتی میٹریل کی چیکنگ کا مستقل میکنزم وضع نہ ہوسکا
ایل ڈی اے کے پاس تعمیراتی میٹریل کی ٹیسٹنگ کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )شہر لاہور میں ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کا دعویٰ کرنے والا ایل ڈی اے ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہے ، ٹینڈرز کو آن لائن کر دینے کے باوجود تعمیراتی میٹریل کی چیکنگ کا مستقل میکنزم آج تک وضع نہ کیا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی میٹریل ٹیسٹنگ لیب بنانے کا منصوبہ ایک سال سے زائد عرصہ فائلوں میں دبا رہ گیااور عملی طور پر کوئی پیش رفت نہ ہوسکی۔میگا پراجیکٹس ہوں یا گلی محلوں کے اندر چھوٹے ترقیاتی کام ، حیران کن طور پر ایل ڈی اے کے پاس تعمیراتی میٹریل کی ٹیسٹنگ کے لیے کوئی لیبارٹری یا باضابطہ سسٹم موجود ہی نہیں۔ سڑکوں کے پیچ ورک اور کارپٹنگ میں استعمال ہونے والا میٹریل بغیر ٹیسٹنگ کے استعمال ہوتا رہا۔ انجینئرنگ ونگ نے ابھی تک پیچ ورک کی میٹریل ٹیسٹنگ تک نہیں کروائی۔ جس کے نتیجے میں ناقص میٹریل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے ۔اسی ناقص میٹریل کے استعمال کے باعث شہر کی مختلف سڑکوں کے اکھڑنے اور بارشوں میں بیٹھ جانے کے واقعات سامنے آئے ۔ شہریوں کے کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام معیار کے بغیر جاری رہے ، جبکہ ایل ڈی اے صرف ایک ارب روپے سے زائد لاگت والے منصوبوں پر میٹریل ٹیسٹنگ کرا رہا ہے ۔