متحد ہو کر بلدیاتی الیکشن لڑنا ہوگا:ثمینہ خالد گھرکی
لاہور(سپیشل رپورٹر)پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ثمینہ خالد گھرکی نے کہا ہے کہ ہمیں متفق و متحد ہو کر بلدیاتی الیکشن لڑنا ہوگا۔
وہ جوہر ٹاؤن میں پارٹی کے سینئر رہنما فیصل میر اور مجید غوری کی طرف سے بلدیاتی الیکشن کے لیے بنائے گئے دفتر کے افتتاحی اور بلدیاتی ممبر سازی مہم سے خطاب کر رہی تھیں۔اس موقع پر اورنگزیب برکی، میاں ایوب،آصف ہاشمی،حاجی عزیز الرحمن چن،عقیلہ یوسف،شاہدہ جبیں،فائزہ ملک،نرگس خان،عامر نصیر بٹ سمیت پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔