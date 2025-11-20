جماعت اسلامی وسطی پنجاب کی انتظامی کمیٹیوں کے انچارجز کا اجلاس
لاہور(سیاسی نمائندہ)اجتماعِ عام میں شریک ہونے والے لاکھوں افراد کی مؤثر رہنمائی، آرام دہ رہائش، محفوظ ٹرانسپورٹ اور فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے۔۔۔
وسطی پنجاب کے تمام اضلاع میں قائم انتظامی کمیٹیوں کے ذمہ داران کا اہم اجلاس مینارِ پاکستان پر منعقد ہوا۔ کمیٹیوں کے ذمہ داران کی طرف سے اجلاس میں مشاورت اور تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر سے تشریف لانے والے معزز مہمانوں کی خدمت ہمارے لیے باعثِ اعزاز ہے۔