سموگ تدارک سرگرمیوں میں اضافہ

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پنجاب کے 10 اضلاع میں ٹری واشنگ مہم باقاعدگی سے جاری ہے، لاہور، گوجرانوالہ، راولپنڈی، سرگودھا، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان اور سیالکوٹ شامل ہیں، ڈائریکٹوریٹ جنرل پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے اقدامات میں اضافہ کیا گیا۔

سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی ہدایت پر سموگ تدارک سرگرمیوں میں اضافہ کیا گیا، ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ ٹری واشنگ سے درختوں کی اچھی نشونما اور استعداد کار میں اضافہ ہوتا ہے ، ماحولیاتی و بصری آلودگی کا تدارک درختوں اور پودوں سے ممکن بنایا جاتا ہے ، پی ایچ اے پنجاب کو سموگ سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے۔

