بابر علاؤالدین کا منصوبوں کا جائز ہ
کالاشاہ کاکو (نامہ نگار)وزیر اعلی ٰپنجاب کی انسپکشن اینڈ مانیٹرنگ ٹیم کے چیئر پرسن بابر علاؤالدین نے تحصیل مریدکے کادورہ کرکے ترقیاتی منصوبوں کا جائز ہ لیا۔
انہوں نے اے سی دفترمیں اسسٹنٹ کمشنر توصیف حسن کے ہمراہ تحصیل بھر کے سرکاری افسروں کا اجلاس طلب کیا اور انہیں صفائی و دیگر معاملات کو بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ بابر علاؤالدین نے کہا مریدکے نارووال روڈ کا 42کلو میٹر کا یکطرفہ 8سے 10ہفتوں میں آمدو روفت کے قابل بنا دیا جائے گا جبکہ شہزاد ٹاؤن میں سیوریج سسٹم جلد مکمل کیاجائیگا۔