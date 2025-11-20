صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف ٹاؤن پلانرز کو ریکوری مہم مزید تیز کرنیکی ہدایت

  • لاہور
ای بز پورٹل پر کیسز کو کم وقت پر ہر صورت منظور کیا جائے :ڈی جی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت مختلف امور بارے اجلاس ،اجلاس میں ای بز پورٹل کی پراگریس اور ریونیو جنریشن اہداف کا جائزہ لیا گیا۔چیف آئی ٹی آفیسر عبد الباسط اور چیف ٹاؤن پلانرز نے بریفنگ دی ۔ اجلاس میں ای بز پورٹل پر جمع کرائے گئے کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، بریفنگ میں بتایا گیا کہ ای بز پورٹل پر آئے کیسز پر روزانہ کی بنیاد پر پراگریس رپورٹ چیک کی جا رہی ہے ۔ ایل ڈی اے ای بز پورٹل پر لینڈ یوز، کمرشل بلڈنگ پلان کی منظوری اور کمرشلائزیشن کے کیسز آن لائن منظور کر رہا ہے ۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی اے نے چیف ٹاؤن پلانرز کو ریکوری مہم میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی اور کہا کہ ای بز پورٹل پر کیسز کو کم سے کم وقت پر ہر صورت منظور کیا جائے ، پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی میں منظور شدہ کیسز کی بروقت پراسیسنگ یقینی بنائی جائے ۔ 

