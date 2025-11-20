این اے 130: ترقیاتی کاموں پر کروڑوں خرچ کرنیکا فیصلہ
اہم ترین علاقوں میں 16 پارکس کی تزئین و آرائش کیلئے 27 کروڑ کا تخمینہ
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور کے حلقہ این اے 130 میں ترقیاتی فنڈز کی غیر معمولی بارش کر دی گئی ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے انتخابی حلقے میں پارکس کی بحالی سے لے کر سڑکوں کی اپ گریڈیشن تک بڑے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے ۔ کروڑوں کے فنڈز جاری ہونے سے حلقے کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کے انتخابی حلقہ این اے 130 میں پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کا بڑا پیکیج متعارف کروا دیا ہے، شہر کے اہم ترین علاقوں میں 16 پارکس کی تزئین و آرائش کے لیے مجموعی طور پر 27 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ، جبکہ پارکس کو جدید، محفوظ اور خوبصورت بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی۔پلان کے مطابق پارکس میں جوگنگ ٹریک، واک ویز، برک ورک، پلانٹرز، آرنامینٹل لائٹس، باؤنڈری والز، کڈز پلے ایریاز، سٹنگ زونز اور شجرکاری شامل ہوگی، جس سے ان تفریحی مقامات کی صورتحال نمایاں طور پر بہتر ہونے کی توقع ہے۔ حکومتی دستاویزات کے مطابق فردوس پارک اور احمد دین پارک کی بہتری پر 43.367 ملین روپے خرچ ہوں گے ، جبکہ کھجور والی پارک، ہوسٹل پارک اور جوہری پارک کیلئے 44.907 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔