اضلاع کی کارکردگی کی درجہ بندی جاری ، لاہور کاچھٹا نمبر
گوجرانوالہ کا پہلا نمبر، ملتان ، راولپنڈی کی کارکردی میں نمایاں بہتری رہی
لاہور (عمران اکبر )پنجاب میں اضلاع کی کارکردگی کی نئی درجہ بندی جاری ،لاہور انتظامیہ کی کارگردگی چھٹے نمبر پر رہی، لاہور کی کارکردگی میں کمی کئی شعبوں میں بہتری کی سخت ضرورت قرار دی گئی ۔ تفصیلات کے مطابق گوجرانوالہ کارکردگی کے حوالے سے پہلے نمبر پر آ گیا، ملتان اور راولپنڈی کی کارکردگی میں نمایاں بہتری رہی ،فیصل آباد اور سیالکوٹ ٹاپ فائیو میں شامل ہے ،لاہور انتظامیہ کارکردگی میں چھٹے نمبر پر ،لاہور کی انتظامیہ کچھ شعبوں میں بہتر کارکردگی نہ دکھا سکی،ستھرا پنجاب ،سہولت بازار اور ترقیاتی سکیموں پر لاہور انتظامیہ کی کارکردگی کمزور ہے ،منافع خوری اور مہنگائی کنٹرول کے اقدامات غیر تسلی بخش ،لاہور کے ریونیو معاملات غیر تسلی بخش قرار،جعلی ادویات پر کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے ۔ مری ،خانیوال اور وہاڑی بہترین کارکردگی میں بہتر قرار ،ساہیوال ،شیخوپورہ اور بہاولپور کی کارکردگی تنزلی کا شکار ،کارکردگی رپورٹ میں خصوصی برانچ اور متاثرین کی نشاندہی کو شامل کیا گیا،اضلاع کی سکورنگ کارکردگی ساٹھ چالیس کے تناسب اور منفی نشاندہی پر کی گئی ،اہم امور میں کمزوری دکھانے والے اضلاع کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔