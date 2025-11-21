صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاہنہ کاچھا : کار اور رکشہ میں تصادم ، 7 افراد زخمی

  • لاہور
کاہنہ کاچھا : کار اور رکشہ میں تصادم ، 7 افراد زخمی

لاہور(کرائم رپورٹر)کاہنہ کاچھا کے قریب کار اور رکشہ میں خوفناک تصادم، 7 افراد زخمی ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی۔۔۔

روہی نالہ کے قریب سبزی منڈی کاہنہ کاچھا کے مقام پر کار اور رکشہ کے مابین شدید ٹریفک حادثہ پیش آگیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے ۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ایمرجنسی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں شامل افراد کی شناخت درج ذیل ہے ،رحمان ،نوید ،وسیم عمر،بہادر ، عرفان ،سجاد، عمران زخمیوں کو ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر فوری ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک آسڑیلیا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

موسمیاتی بقا کے ساتھ کھڑے، ہر صورت یقینی بنائینگے، مصدق ملک

سی ڈی اے ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 2 منصوبوں کی منظوری

آج بچوں کو پولیو سے بچائیں، کل صحت مند پاکستان بنائیں، عائشہ فاروق

سی سی ڈی کی بہتر حکمت عملی، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ،شازیہ رضوان

بھارہ کہو میں سوئی گیس پائپ لائن کے منصوبہ کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ