کاہنہ کاچھا : کار اور رکشہ میں تصادم ، 7 افراد زخمی
لاہور(کرائم رپورٹر)کاہنہ کاچھا کے قریب کار اور رکشہ میں خوفناک تصادم، 7 افراد زخمی ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی۔۔۔
روہی نالہ کے قریب سبزی منڈی کاہنہ کاچھا کے مقام پر کار اور رکشہ کے مابین شدید ٹریفک حادثہ پیش آگیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے ۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ایمرجنسی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں شامل افراد کی شناخت درج ذیل ہے ،رحمان ،نوید ،وسیم عمر،بہادر ، عرفان ،سجاد، عمران زخمیوں کو ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر فوری ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔