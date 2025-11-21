پھیپھڑوں کے امراض سے آ گاہی کا دن منایا گیا
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے) دنیا بھر میں سی او پی ڈے منایا جاتا ہے جس کا مقصد پھیپھڑوں کے دیرینہ امراض بالخصوص کرونک اوبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔
شالامار ہسپتال کے شعبہ پلمونولوجی کے زیر اہتمام خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا اور آگاہی واک ہوئی جس میں چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ،ڈاکٹر سلیم الزمان ،ڈاکٹر طہٰ وقاص اور ہسپتال کے دیگر ڈاکٹرز اور سٹاف نے بھر پور شرکت کی۔ ماہرین صحت کے مطابق ان دنوں سموگ بھی اس مرض کی بڑی وجہ بن گئی ہے ۔