صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھیپھڑوں کے امراض سے آ گاہی کا دن منایا گیا

  • لاہور
پھیپھڑوں کے امراض سے آ گاہی کا دن منایا گیا

لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے) دنیا بھر میں سی او پی ڈے منایا جاتا ہے جس کا مقصد پھیپھڑوں کے دیرینہ امراض بالخصوص کرونک اوبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔

شالامار ہسپتال کے شعبہ پلمونولوجی کے زیر اہتمام خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا اور آگاہی واک ہوئی جس میں چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ،ڈاکٹر سلیم الزمان ،ڈاکٹر طہٰ وقاص اور ہسپتال کے دیگر ڈاکٹرز اور سٹاف نے بھر پور شرکت کی۔ ماہرین صحت کے مطابق ان دنوں سموگ بھی اس مرض کی بڑی وجہ بن گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار تک پہنچ گئ تعمیراتی صنعت شدید متاثر ہزاروں مزدور بیروزگار

فیکٹریوں کا زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا : عوام کو سانس لینے میں دشواری

زین آرون پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ضلع گوجرانوالہ کے صدر نامزد

مفتی جلاالدین ؒ،پیر مظہر قیوم مشہدی ؒ کے عرس کی تقریب

2منشیات فروش دھرلئے گئے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی نومنتخب باڈی کی ڈی سی سے ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ