ممتاز سکالر کا ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہیڈکوارٹرز کادورہ
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)سویڈن کے ممتاز سکالر ڈاکٹر اشتیاق نے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔
قبل ازیں مہمان خصوصی سینئر بیوروکریٹ ذوالفقار گھمن اور ممتاز جیورسٹ عامر باجوہ کے ساتھ ریڈ کریسنٹ ہیڈ کوارٹرز پہنچے ، محبوب قادر شاہ سیکرٹری جنرل ریڈ کریسنٹ پنجاب نے سٹاف اور والنٹیئر طلبہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا ۔مہمان خصوصی نے نوجوانوں سے خطاب کا موقع فراہم کرنے ، انہیں اعزازی لائف ممبرشپ عطا کیے جانے اور اعزازی شیلڈ دیے جانے پر میاں محمد حنیف چیئرمین ریڈ ریسنٹ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔