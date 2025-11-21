صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممتاز سکالر کا ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہیڈکوارٹرز کادورہ

  • لاہور
ممتاز سکالر کا ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہیڈکوارٹرز کادورہ

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)سویڈن کے ممتاز سکالر ڈاکٹر اشتیاق نے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔

قبل ازیں مہمان خصوصی سینئر بیوروکریٹ ذوالفقار گھمن اور ممتاز جیورسٹ عامر باجوہ کے ساتھ ریڈ کریسنٹ ہیڈ کوارٹرز پہنچے ، محبوب قادر شاہ سیکرٹری جنرل ریڈ کریسنٹ پنجاب نے سٹاف اور والنٹیئر طلبہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا ۔مہمان خصوصی نے نوجوانوں سے خطاب کا موقع فراہم کرنے ، انہیں اعزازی لائف ممبرشپ عطا کیے جانے اور اعزازی شیلڈ دیے جانے پر میاں محمد حنیف چیئرمین ریڈ ریسنٹ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میٹرک نتائج:ملتان59.44،ڈیرہ،52.21،بہاولپور47.84فیصد امیدوار کامیاب

116نئی بھرتیوں کا فیصلہ ٹیکس،ہدف کا45فیصد حاصل کرلیا:ڈائریکٹر ایکسائز

کچے میں ٹارگٹڈ آپریشن:3ماہ میں18ڈاکو ہلاک،48گرفتار

لودھراں : بائی پاس چوک سمیت6منصوبوں کا افتتاح

زکریا یونیورسٹی بسوں میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی

خصوصی افراد ملکی ترقی میں اہم کردار اداکررہے ، یوسف گیلانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ