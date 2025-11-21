صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
کچے کے ڈاکوؤں کیلئے 4 بکتر بندگاڑیاں خریدنے کافیصلہ

1ارب کے فنڈز جاری، ڈاکوؤں کے چھپنے والے مورچے تباہ کئے جائیں گے

لاہور (مد ثر حسین سے) کچے میں اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب پولیس کا جدید ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے کا فیصلہ۔ڈاکوؤں کو انکی کمین گاہوں کے قریب جا کر انکو ہلاک کرنے کے لیے پنجاب پولیس 4 جدید بکتر بند گاڑیاں خریدے گی۔تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان او راجن پور پولیس کے لیے 4 جدید بکتر بند گاڑی خریدی جائیں گی۔4 جدید بکتر بند گاڑیاں ایک ارب میں خریدی جائیں گی۔ایک گاڑی 25 کروڑ مالیت میں خریدی جائیں گی۔پنجاب حکومت نے جدید بکتر بند گاڑیاں خریدنے کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دئیے ہیں۔ ایلیٹ کے جوان ڈاکوؤں کی کمین گاہوں کو مشین گن سے نشانہ بنا سکیں گے اور وہ مورچے جہاں ڈاکو چھپ کر وار کرتے ہیں انکو تباہ کیا جا سکے گا۔

