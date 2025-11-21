صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)یو ای ٹی لاہور کا 32 واں کانووکیشن آج بروز جمعہ منعقد ہوگا۔ کانووکیشن کے تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔

کانووکیشن میں یو ای ٹی لاہور اور اسکے ذیلی کیمپسز کے 2 ہزار 407 طلبا و طالبات کو ڈگریاں دی جائیں گی۔ جبکہ 44 نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباکو 66 گولڈ میڈلز سے نوازا جائے گا۔ گورنر پنجاب و چانسلر یونیورسٹی سردار سلیم حیدر خان تقریب کے مہمانِ خصوصی ہوں گے ۔ جبکہ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر اقرار احمد خان اور دیگر جامعات کے وائس چانسلرز بھی کانووکیشن میں شرکت کریں گے۔

