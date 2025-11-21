دو روزہ پنجاب کیٹل شو کل سے لاہور میں شروع
گھوڑوں کا روایتی رقص،کبڈی کے مقابلے ہوں گے ، آتش بازی کا مظاہر بھی ہوگا
لاہور( نیوز ایجنسیاں )پنجاب حکومت کے زیر اہتمام دو روزہ پنجاب کیٹل شو کل(ہفتہ) سے شروع ہوگا ۔ 22اور23نومبر کو منعقد ہونے والے کیٹل شو میں خوبصورت اور صحتمند مویشیوں کے درمیان دودھ اور وزن کے مقابلے ہوں گے جبکہ پرندوں اور پالتوں جانوروں، گھوڑوں کا روایتی رقص،کبڈی کے مقابلے ،آگاہی سیمینار، بچوں کے لئے مختلف مقابلے بھی کیٹل شو کا حصہ ہیں ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال ہاشمی کاکہنا ہے کہ فیملیز کے لئے تفریح اور فوڈ کورٹس اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوگا ۔ دودھ کی پیداوار کے مقابلے میں گائے اور بھینس میں زیادہ دودھ دینے والے جانور کے مالک کو بالترتیب پہلا انعام 6لاکھ ،دوسرا 3لاکھ اور تیسر ا انعام 2لاکھ روپے دیا جائیگا،دودھ کی پیداوار کے مقابلے میں پہلن بھینس چار دانت پہلا انعام 2لاکھ دوسرے انعام 2 لاکھ اور تیسرے انعام ایک لاکھ ،حسن خوبصورتی کے مقابلے میں گائے ،بیل کیلئے پہلا انعام 2 لاکھ،دوسرا انعام ڈیڑھ لاکھ اور تیسرا انعام ایک لاکھ خوبصورتی کے مقابلے میں کٹا کھیرا اور کٹی کھیری پہلا انعام ایک لاکھ، دوسرا انعام 75ہزار جبکہ تیسرا انعام 50ہزار روپے مقرر کیا گیا ۔