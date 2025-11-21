یو نیک گروپ کے پوزیشنز ہولڈرز کو کیش پرائز سے نوازاگیا
لاہور(سٹاف رپورٹر)یونیک گروپ کے ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب کے دوران گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم کے ہمراہ۔۔۔
جنرل سائنس گرلز گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہادیہ یوسف، پری انجینئرنگ بوائز گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد سبحانی، پری انجینئرنگ گروپ گرلز میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہادیہ نور اور لاہور بورڈ میں مجموعی طورپر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ حرم عرفان کو کیش پرائز سے نوازا۔