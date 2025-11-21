صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزدوروں کی میرج ، ڈیتھ گرانٹ میں قابلِ ذکر اضافہ

  • لاہور
محنت کشوں کو راشن کارڈ کے ذریعے ماہانہ تین ہزار سبسڈی دی جا رہی :وزیر محنت

لاہور( خبر نگار)پنجاب حکومت نے محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے میرج گرانٹ اور ڈیتھ گرانٹ میں قابلِ ذکر اضافہ کر دیا ہے ۔ محنت کشوں کے بچوں کی شادی کی گرانٹ میں دو لاکھ روپے اضافہ کیا گیا ہے ۔ اسی طرح ڈیتھ گرانٹ کو بھی دو لاکھ روپے بڑھا کر آٹھ لاکھ کی بجائے دس لاکھ روپے کر دیا گیا ہے ۔صوبائی وزیر لیبر منشا اللہ بٹ نے کہا کہ یہ تمام اضافہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر کیا گیا ہے ، جو صوبے کے محنت کش طبقے کو معاشی تحفظ فراہم کرنے کے لیے تاریخی اقدامات کر رہی ہیں۔وزیر لیبر نے مزید بتایا کہ محنت کشوں کو مریم نواز راشن کارڈ کے ذریعے ماہانہ تین ہزار روپے سبسڈی دی جا رہی ہے ۔

