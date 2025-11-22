ملک میں سودی نظام کا مکمل خاتمہ کیا جائے :راغب نعیمی
لاہور(سیاسی نمائندہ)دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے ناظم اعلیٰ علامہ ڈاکٹرمحمدراغب حسین نعیمی نے کہاہے کہ ملک میں سودی نظام کا مکمل خاتمہ کیا جائے ۔
اسلامی تعلیمات سے ہمیں معاشی نظام میں عدل، دیانت کا درس ملتاہے ۔سود (ربا) ایک ایسا معاشی ظلم ہے جسے اسلام نے مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے ۔ سودی نظام معیشت میں ناانصافی، استحصال اور طبقات کے درمیان فاصلہ بڑھاتا ہے ، جس سے معاشرے میں بے چینی اور بدامنی جنم لیتی ہے ۔ان خیالا ت کااظہار انہوں نے جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔