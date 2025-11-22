کمشنر لاہور کا ٹھوکر تا دھرم پورہ فیلڈ جائزہ دورہ
لاہور (این این آئی)کمشنرلاہور مریم خان نے روشن لاہور پروگرام کے تحت ٹھوکر تا دھرم پورہ کا دورہ کیا اور روڈ سٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا بھی ہمراہ موجود تھے ۔کمشنرلاہور مریم خان نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کینال روڈ دونوں اطراف میں سٹریٹ لائٹس فعال، مرمت و بحالی آپریشن کو لگاتار کیا جائے ، انہوں نے کہا کہ لاہور میں مرمت و بحالی کو ٹائم لاینز اور ڈیڈلائن کے مطابق مکمل ہونا چاہئے ، روڈ لائٹس کی مرمت و بحالی مستقل فیچر ہے ۔