بنوں میں دہشت گردانہ حملہ قابلِ مذمت : خرم نواز گنڈاپور

  • لاہور
بنوں میں دہشت گردانہ حملہ قابلِ مذمت : خرم نواز گنڈاپور

لاہور (سیاسی نمائندہ)پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور نے بنوں میں دہشتگردوں کی جانب سے امن کمیٹی کے سربراہ کے دفتر پر حملہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے کھلی دہشتگردی قرار دیا ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ امن قائم کرنے والی کمیونٹی کو نشانہ بناناملک دشمنی اور بزدلی کی بد ترین مثال ہے ۔ دہشتگرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ۔اور ایسی بزدلانہ کارروائیاں ملک کے امن کو نقصان پہنچانے کی سازش ہیں۔ امن کمیٹی کا قیام دہشت گردی کے خلاف مقامی سطح پر ایک مضبوط دفاعی دیوار تھا اور اس پر حملہ دراصل پاکستان کے پُرامن مستقبل پر حملہ ہے ۔

 

