صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کی علما دشمن پالیسیوں کو قبول نہیں کریں گے :جے یو آئی

  • لاہور
حکومت کی علما دشمن پالیسیوں کو قبول نہیں کریں گے :جے یو آئی

لاہور(سیاسی نمائندہ) جمعیت علما اسلام ضلع لاہور کے وفد کی جنرل سیکرٹری جے یو آئی لاہور حافظ عبدالرحمن کی قیادت میں ضلعی سرپرست مولانا امجد سعید، معروف عالم دین مولانا عابد حنیف کمبوہ،پیر مولانا زبیر جمیل، مولانا محمداخلاق،مولانا عمران نقشبندی ودیگر علما کرام سے ملاقات کی۔

وفد میں جے یو آئی کے سینئر رہنما مولانا عبدالشکور یوسف اور امیر جے یو آئی ماڈل ٹاؤن مولانا محمد فاضل عثمانی بھی شامل تھے ۔انہوں نے کہاکہ حکومت کی جانب سے علماکرام کو ہراساں کرنے اور عوام دشمن پالیسیوں کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کی علما دشمن پالیسیوں کو قبول نہیں کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈکیتی کی جھوٹی کال پر گرفتار ی

دو جواری حوالات پہنچ گئے

لاکھوں کا بوگس چیک دینے پر مقدمہ

ناجائز اسلحہ کا ملزم پکڑا گیا

بجلی چور کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن