حکومت کی علما دشمن پالیسیوں کو قبول نہیں کریں گے :جے یو آئی
لاہور(سیاسی نمائندہ) جمعیت علما اسلام ضلع لاہور کے وفد کی جنرل سیکرٹری جے یو آئی لاہور حافظ عبدالرحمن کی قیادت میں ضلعی سرپرست مولانا امجد سعید، معروف عالم دین مولانا عابد حنیف کمبوہ،پیر مولانا زبیر جمیل، مولانا محمداخلاق،مولانا عمران نقشبندی ودیگر علما کرام سے ملاقات کی۔
وفد میں جے یو آئی کے سینئر رہنما مولانا عبدالشکور یوسف اور امیر جے یو آئی ماڈل ٹاؤن مولانا محمد فاضل عثمانی بھی شامل تھے ۔انہوں نے کہاکہ حکومت کی جانب سے علماکرام کو ہراساں کرنے اور عوام دشمن پالیسیوں کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کی علما دشمن پالیسیوں کو قبول نہیں کریں گے ۔