قصور، الہ آباد، نارنگ:لاکھوں کے ڈاکے طلائی زیورات، 4موٹرسائیکلیں چوری

قصور، الہ آباد، نارنگ منڈی(نمائندگان دنیا، خبرنگار)قصور، نارنگ منڈی میںلاکھوں کے ڈاکے، شہری لاکھوں روپے ،طلائی زیورات اور 4موٹر سائیکلوں سے محروم ہوگئے ۔

 احمد شاہ سے 2لاکھ روپے نقدی، موبائل فون، اسماء بی بی کے گھر سے 1لاکھ 60 ہزار روپے ، اسلم سے50 ہزار روپے نقدی، سلیم کے گھر سے 30 ہزار روپے ، تھانہ تھہ شیخم کی حدود میں اکبر کے گھر سے تیرہ لاکھ روپے مالیت کی دو بھینسیں چرالیں۔ بدہائیکے روڈ پر عرفان سے فون اور موٹر سائیکل چھن گئی۔ گلزار گارڈن میں شاہد رضا کی موٹر سائیکل لے اڑے ۔ الہ آباد کے تاجر سمیراللحادی سے 2لاکھ روپے نقدی لوٹ لی گئی۔ نارنگ کے نواحی گاؤں لاہوریانوالی میں ذوالفقارکے گھرسے 10 لاکھ روپے نقدی اور 4 تولے طلائی زیورات چوری ، لونگ والا میں اجمل حسین کی حویلی سے 4 لاکھ روپے مالیت کے مویشی، گندووال میں مدثر کی حویلی سے 4 لاکھ روپے مالیت کی بھینس چوری ہوگئی ۔محلہ امانت پورہ اور زاہد سٹریٹ میں گھرکے باہر کھڑی دوموٹرسائیکلیں چور لے اڑے ۔ 

 

