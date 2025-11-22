ملک کو داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا :جماعت اہلِ حدیث
لاہور (سیاسی نمائندہ)پاکستان کی سالمیت کے لیے تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا ،بھارت اسرائیل ملک میں دہشت گردی کے افغانستان کو استعمال کررہے ہیں ،مفادات کی بجائے مقاصد کی تکمیل ضروری ہے ۔
یہ بات جماعت اہلِ حدیث پاکستان کے امیر مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی نے جامعہ القدس چوک دالگراں میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے ، جن سے نمٹنے کے لیے یکجہتی، ہوش مندی اور مشترکہ سوچ کی ضرورت ہے ۔