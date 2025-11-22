صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے بھارت پر اپنی عسکری برتری ثابت کی:گورنر

  • لاہور
پاکستان نے بھارت پر اپنی عسکری برتری ثابت کی:گورنر

یو ای ٹی دنیا کی صف اول کی جامعات میں شامل ہے :کانووکیشن سے خطاب

لاہور(سپیشل رپورٹر )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے لئے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ یو ای ٹی دنیا کی صف اول کی جامعات میں شامل ہے ۔ملک کی ترقی میں طلبا اپنا بھر پور کردار ادا کریں۔ پاک افواج کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں لازوال ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے یہاں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے 32ویں کانووکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔گورنر نے کہا کہ یو ای ٹی دنیا کی صف اول کی جامعات میں شامل ہے ، وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ فارغ التحصیل نوجوان انجینئرز ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔رواں برس کانووکیشن میں 2 ہزار 407 طلبا و طالبات کو اسناد تفویض کی گئیں، جن میں 2 ہزار 48 انڈر گریجویٹ، 326 ایم ایس/ایم فل، اور 33 پی ایچ ڈی گریجوایٹس شامل تھے ۔ تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر نے گورنر کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔

