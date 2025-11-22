امیرالدین میڈیکل کالج میں سیمینار کاانعقاد
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو اِنٹرولوجی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی طیب نے کہا کہ میڈیکل ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصرِ حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہتے ہوئے مسلسل اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کریں۔
وہ امیرالدین میڈیکل کالج میں ورکنگ یورسیلف اپ این میڈیکل پروفیشنز کے عنوان سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے ،پرنسپل اے ایم سی پروفیسر فاروق افضل نے نوجوان ڈاکٹرز پر زور دیا کہ جدید طبی دنیا میں کامیابی کے لیے صرف مہارت کافی نہیں بلکہ مضبوط ذہنی کیفیت، نظم و ضبط، اخلاقی پختگی اور مثبت طرزِ فکر بھی ناگزیر ہیں۔