پنجاب یونیورسٹی :زوالوجی میں ’’ایمفیبین آگاہی نمائش‘‘ کا انعقاد
لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف زوالوجی کے زیر اہتمام بی ایس زوالوجی کے طلبہ کی جانب سے ‘ایمفیبین آگاہی نمائش’ کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد ایمفیبین جانداروں کی ماحولیاتی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔
اس موقع پر ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف زوالوجی پروفیسرڈاکٹر نبیلہ روحی، چیئرمین ہال کونسل پروفیسر ڈاکٹر محمد اکبر خان،ڈائریکٹر شعبہ امور طلبہ ڈاکٹر شاہزیب خان، سٹوڈنٹ ایڈوائزر ڈاکٹر بشریٰ نثار خان، فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اپنے خطاب میں ڈاکٹر نبیلہ روحی نے کہا کہ اس نمائش کا مقصد ایمفیبین جانداروں کے ماحول دوست کردار کو نمایاں کرنا ہے جو ماحولیاتی صحت اور متوازن نظام کے لازمی حصے ہیں۔