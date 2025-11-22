صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی :زوالوجی میں ’’ایمفیبین آگاہی نمائش‘‘ کا انعقاد

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی :زوالوجی میں ’’ایمفیبین آگاہی نمائش‘‘ کا انعقاد

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف زوالوجی کے زیر اہتمام بی ایس زوالوجی کے طلبہ کی جانب سے ‘ایمفیبین آگاہی نمائش’ کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد ایمفیبین جانداروں کی ماحولیاتی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔

اس موقع پر ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف زوالوجی پروفیسرڈاکٹر نبیلہ روحی، چیئرمین ہال کونسل پروفیسر ڈاکٹر محمد اکبر خان،ڈائریکٹر شعبہ امور طلبہ ڈاکٹر شاہزیب خان، سٹوڈنٹ ایڈوائزر ڈاکٹر بشریٰ نثار خان، فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اپنے خطاب میں ڈاکٹر نبیلہ روحی نے کہا کہ اس نمائش کا مقصد ایمفیبین جانداروں کے ماحول دوست کردار کو نمایاں کرنا ہے جو ماحولیاتی صحت اور متوازن نظام کے لازمی حصے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کا آغاز

شہر اولیاکا میگا صفائی منصوبہ شروع

ملتان میں خواتین کیلئے کامیاب جاب فیئر کا انعقاد

ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں

میپکو ملتان میں سیفٹی سیمینار اور کریش مینٹی نینس چیکنگ

والد کی ڈانٹ پر نوجوان کی خودکشی ،2افراد کا اقدام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن