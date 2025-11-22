صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتحانی ڈیوٹی ، اساتذہ 7ماہ سے معاوضے سے محروم

  • لاہور
ٹیچرز یونین کا معاوضے 3 گنا کرنے ، ادائیگی فوری یقینی بنانے کا مطالبہ

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹرسے ) میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات کو 7 ماہ گزر جانے کے باوجود امتحانی ڈیوٹیاں دینے والے ہزاروں اساتذہ کو معاوضے ابھی تک ادا نہیں کیے گئے ۔ دونوں امتحانات میں دس ہزار سے زائد اساتذہ نے نگران اور امتحانی فرائض سرانجام دیے تھے ، مگر انہیں مقررہ وقت میں ادائیگی نہ ہو سکی۔پنجاب ٹیچرز یونین کے مطابق رجسٹریشن اور داخلہ فیس باقاعدگی سے وصول کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود نگران عملے کو بروقت ادائیگی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت علی نے مطالبہ کیا کہ امتحانات کے بعد 30 روز کے اندر نگران عملے کو معاوضے ادا کرنا لازمی قرار دیا جائے ۔ امتحانی معاوضوں میں مہنگائی کے تناسب سے کم از کم تین گنا اضافہ کیا جائے ۔انہوں نے وزیرِ تعلیم اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن سے اپیل کی کہ اساتذہ کو ادائیگیوں میں تاخیر کا فوری نوٹس لیا جائے ۔بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ سینکڑوں اساتذہ کو ادائیگیاں کی جا چکی ہیں جبکہ باقی اساتذہ کو بھی مرحلہ وار ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ 

 

