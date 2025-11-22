ویٹرنری یونیورسٹی کی رینکنگ 2026 میں نما یا ں پوز یشن
لاہور(خبر نگار ) یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈاینیمل سائنسز لا ہو ر نے ٹائمز ہا ئیر ایجو کیشن کی انٹر ڈسپلنری سائنس رینکنگ 2026 میں 155 کی نما یا ں پوز یشن حا صل کی۔
قبل ازیں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈاینیمل سائنسز لا ہو ر کے پتھا لو جی ڈیپا رٹمنٹ کے فیکلٹی ممبرڈاکٹر محمد سلیمان کو پینتیسویں سالا نہ بین الاقوا می کانفرنس برا ئے فیملی میڈیسن میں وزیر صحت خوا جہ سلمان رفیق نے پبلک ہیلتھ و میڈیسن کے شعبوں میں نما یاں تحقیقی خدمات کے اعتراف میں سونے کے تمغے سے نوا زا۔